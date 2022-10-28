محافظ الدقهلية: استمرار رفع نواتج تطهير الترع والمجاري المائية

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار مديرية الري والموارد المائية بالمحافظة، في تنفيذ أعمال الخطة المتكاملة من خلال حملات مشتركة لرفع نواتج تطهير الترع والمجاري المائية بمراكز ومدن وقري الدقهلية، حفاظا علي المظهر الحضاري والجمالي بمشاركة المعدات بقطاع الري بالتعاون مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري بالدقهلية، أن الأعمال استمرت اليوم، حيث تم العمل في تطهير ورفع نواتج تطهير ونقل التشوينات وناتج التطهيرات على ترعة أبو جلال بهندسة الري مركز شربين التابعة للإدارة العامة لري غرب الدقهلية، كما استمر نقل التشوينات ونواتج التطهيرات على البحر الصغير زمام هندسة الري بدكرنس، وتم كذلك نقل ناتج التطهيرات والتشوينات على ترعة سيدى صالح بهندسة ري شربين بالإدارة العامة لري غرب الدقهلية، وتم رفع تواج تطهير جنابية ميت السودان الغربية من الفم حتى النهاية البر الأيمن بمعدات مقاول التطهيرات واستمر العمل في رفع ناتج تطهير جنابية ميت الحلوج البر الأيمن من الفم حتى النهاية بمعدات الصيانة الوقائية وبمعاونة مجلس ومدينة دكرنس، وأشار إلى أن الأعمال القادمة في إطار الخطة المشار إليها تشمل مناطق ميت غمر والسنبلاوين وتمي الامديد، مؤكدا استمرار الأعمال لتنفيذ خطة المديرية في رفع النواتج من علي جميع الترع والمجاري المائية بنطاق المحافظة.

وفي هذا الصدد أكد "مختار" أن من أولويات الدولة دعم ملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية للمواطنين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.

الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية كان أصدر قرارا خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي الأخير بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية للإشراف علي أعمال رفع كافة نواتج تطهير الترع والمصارف داخل المدن والقري وعلي الطرق من خلال التنسيق بين مديرية الري والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لضمان عدم تراكم القمامة ومخلفات الهدم علي هذه النواتج مما يؤدي الي مشاكل بيئية وتشويه للمنظر الجمالي لهذه المدن.