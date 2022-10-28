محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود لمشروعات التنمية بقرى بحيرة ناصر ..صور

أسوان – عبد الله صلاح

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف وتضافر الجهود بين هيئة تنمية بحيرة ناصر ومشروع العون الغذائى للاستفادة من دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

يأتى ذلك من أجل تلبية المطالب والاحتياجات وتحسين الظروف المعيشية ورفع كفاءة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المرافق وخدمات البنية الأساسية بقرى بحيرة ناصر والتى تضم حوالى 11 ألف نسمة وتشمل قرى كلابشة القديمة والجديدة وبشائر الخير وجرف حسين وتوماس وعافية.

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرى بحيرة ناصر، وذلك بحضور مسئولى الجهات المعنية من أجل رصد نسب ومعدلات التنفيذ مع تذليل أى عقبات أو مشكلات أولاً بأول.

وأشار إلى تفقد مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية كلابشة القديمة، ورفع كفاءة مدرسة كلابشة الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى مشروعات روافع المياه ومحطة تنقية المياه بقرى كلابشة القديمة والجديدة وبشائر الخير، علاوة على مراجعة خطة الكهرباء بالقرى والتى تتضمن تركيب وإحلال وتجديد أعمدة وكشافات الإنارة مع تركيب5 مولدات كهربائية ذات قدرات مختلفة لإستخدامها فى تدعيم منظومة رى الزراعات وإنارة المنازل والشوارع بالشكل المطلوب.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه خلال الجولة التفقدية تم رصد عدد من الملاحظات مع بحث ودراسة عدد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية لعرضها فى الإجتماع الدورى لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) برئاسة محافظ أسوان وذلك من أجل إيجاد الحلول المناسبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع معدلات التنفيذ وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواقيتها المحددة.



مشروعات حياة كريمة فى قرى بحيرة ناصر



مشروعات حياة كريمة فى قرى بحيرة ناصر



مشروعات حياة كريمة فى قرى بحيرة ناصر



مشروعات حياة كريمة فى قرى بحيرة ناصر



مشروعات حياة كريمة فى قرى بحيرة ناصر