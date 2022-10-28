محافظ أسوان: إزالة 42 حالة تعد بمساحة 17 ألف م2 بالسيل الريفى وأبوالريش

أسوان – عبد الله صلاح

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الأجهزة المعنية تستكمل جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 20 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وأعطى محافظ أسوان، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية ، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة.

وأشار إلى أنه فى هذا الإطار شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة استهدفت إزالة 18 حالة تعدى بمساحة 12 ألف و 200 م2 على مدار يومين بمناطق نجع الشيمة والأعقاب الكبرى التابعين لقرية أبو الريش قبلى حيث تم تنفيذ أعمال الحملة بمشاركة الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن، ومأمور مركز أسوان ، وأيضاً العاملين بالوحدة المحلية برئاسة محمود بهاء نائب رئيس المدينة ، وأحمد عبد الراضى رئيس القرية.

وتابع المحافظ، بأنه فى نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، حملة إزالة لـ 24 حالة تعدى بمنطقة السيل الريفى داخل نطاق حى شرق والواقعة على مساحة 5557 م2 ، منها 6 قرارات لإزالة تعديات صادرة سابقاً بمساحة 107 م2، بجانب 18 حالة إزالة فورية فى المهد بمساحة 5450 ألاف م2 ، وذلك وسط مشاركة للقوات الشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، بجانب العاملين بالوحدة المحلية برئاسة علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.