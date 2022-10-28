لماذا يجب أن يحصل الأطفال على تطعيم التهاب الكبد B

كتبت فاطمة خليل

التطعيم ضد التهاب الكبد B من التطعيمات الأساسية والروتينية للأطفال، وتلقى التطعيم هو أفضل وسيلة للقضاء على التهاب الكبد B والمشاكل الأخرى المرتبطة به، في هذا التقرير نتعرف على أهمية تطعيم التهاب الكبد B للأطفال، بحسب موقع "Health".

تعتبر جرعة الولادة من لقاح التهاب الكبد B أمرًا بالغ الأهمية لأن العدوى المزمنة بفيروس التهاب الكبد B تتطور عند العديد من الأطفال قبل سن عام واحد.

ما هو التهاب الكبد بي؟

التهاب الكبد B هو عدوى خطيرة في الكبد تحدث بسبب فيروس التهاب الكبد B ويميل عدد كبير من الأطفال إلى المعاناة منه.

ينتشر التهاب الكبد ب عند الولادة، عن طريق الجروح المفتوحة أو القروح، أو مشاركة فرشاة الأسنان أو الأشياء الشخصية الأخرى، أو الطعام الذي يمضغه الطفل، ويمكن لأي فرد مصاب من أفراد الأسرة أو مقدم رعاية أن ينقل الفيروس إلى طفلك.

تشمل أعراض الحالة ما يلي:

التعب

آلام العضلات والمفاصل

البول الداكن

غثيان

التقيؤ

حُمى

ضعف الشهية

لماذا تحتاج لتلقيح طفلك ضد التهاب الكبد ب؟

يمكن أن يساعد أخذ التطعيم في الوقت المناسب الأطفال على الوقاية من التهاب الكبد B

1. يمكن أن يساعد القيام بذلك طفلك على تجنب المرض والعيش حياة صحية.

2. سيحمي التطعيم الأشخاص الآخرين من المرض لأن الأطفال المصابين بالتهاب الكبد B لا تظهر عليهم عادة أي أعراض، لكنهم يميلون إلى نقل المرض للآخرين دون أن يعلم أي شخص أنهم مصابون. وبالتالي ، فإن أخذ اللقاح أمر حتمي للأطفال.

3. يمنع التطعيم فرص إصابة الطفل بأمراض الكبد والسرطان من التهاب الكبد B