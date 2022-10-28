للوقاية من مرض التليف الكبدى.. اعرف أسبابه وطرق العلاج

كتبت ميرفت رشاد

يلعب الكبد دورًا أساسيًا في عملية الهضم بأكملها ويزيل السموم من الجسم أيضًا عن طريق طرد المواد الضارة، ويعد التليف الكبدى مرضا مزمنا في الكبد يحدث فيه تندب واسع ويتم استبدال خلايا الكبد بأنسجة ليفية، هذا يؤدي إلى تدهور تدريجي في وظائف الكبد، وفقا لما نشره موقع " doctor".

ما هي الأسباب؟

الإفراط في تناول الكحول لفترة طويلة هو السبب الرئيسي لتليف الكبد ، قد تسبب العدوى الفيروسية للكبد (التهاب الكبد وخاصة التهاب الكبد B و Cواضطرابات تصريف الصفراء بسبب انسداد تدفق الصفراء أيضًا تليف الكبد.

ما هي الاعراض؟

في البداية قد تكون الأعراض غامضة ، مثل الضعف وفقدان الوزن وعسر الهضم والغثيان، تظهر السمات اللاحقة لفشل خلايا الكبد، وتشمل هذه اليرقان وتقيؤ الدم والعجز الجنسي ونمو الثدي عند الذكور والتورم في جميع أنحاء الجسم.

زيادة تجمع السوائل في الجسم نتيجة لانخفاض بروتينات الجسم، الأوردة في المريء (أنبوب الطعام) محتقنة بسبب زيادة الضغط في الوريد الذي ينقل الدم إلى الكبد، عندما تنفجر هذه الأوردة المحتقنة ، يفقد الدم في القيء.

يتأخر تجلط الدم أيضًا لأن العوامل المسئولة عن التخثر لا ينتجها الكبد بكميات كافية، كما أن الكبد الفاشل غير قادر على إزالة المواد السامة التي تتراكم في الجسم وتؤثر على الدماغ مما يؤدي إلى النعاس ثم فقدان الوعي (اعتلال الدماغ الكبدي).

كيف يتم التشخيص؟

ينصح الطبيب بإجراء فحوصات الدم لتحديد الحالة الوظيفية للكبد ،اختبارات وظائف الكبد – LFTs قد تكون الاختبارات الأخرى ضرورية لتحديد السبب الكامن وراء تليف الكبد، قد تكون خزعة الكبد ضرورية لتأكيد وجود تليف الكبد.

يتم إجراء الخزعة عن طريق ثقب الكبد بإبرة ومن خلال هذه الإبرة أخذ قطعة صغيرة من الكبد للفحص، يمكن إجراء هذا الإجراء بأمان دون تخدير مع الحد الأدنى من الانزعاج للمريض.

ما هو العلاج؟

تليف الكبد هو تغيير لا رجعة فيه في الكبد، يمكن منعه عن طريق وقف تناول الكحول أو باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات بمجرد ظهور تليف الكبد ، يمكن أن تتأخر المضاعفات والفشل الكبدي النهائي من خلال اتباع نظام غذائي جيد متوازن ، ومكملات الفيتامينات الكافية .

أصبح العلاج بالمنظار لمنع النزيف من الأوردة المحتقنة في أنبوب الغذاء علاجًا مهمًا في محاولة لإطالة العمر ومع ذلك ، بمجرد ظهور سمات فشل الكبد في المرحلة النهائية ، فإن العلاج الوحيد المتاح هو زرع الكبد حيث يتم استبدال العضو المصاب بكبد يعمل بشكل طبيعي من متبرع حي أو ميت دماغياً.