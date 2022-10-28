لجنة من وزارة الشباب والرياضة تواصل مهام تطوير الأنشطة بشمال سيناء 

شمال سيناء - فريق المحافظات

عقدت لجنة وزراة الشباب والرياضة المعنية بتطوير النشاط الرياضي في شمال سيناء لقاءات مع أكاديميات كرة القدم والكاراتيه والكونغو فو، بمركز شباب مدينة العريش بشمال سيناء، بهدف رفع الروح المعنوية للشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى بيان، ان اللقاءات استهدفت تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الشبابية والرياضية في مراكز شباب محافظة شمال سيناء، بهدف اكتشاف وتنمية المواهب ورعايتها وتقديم خدماتها للنشء والأجيال الشابة، ضمن تكليفات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و تستهدف تطوير منظومة العمل داخل المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات الحدودية.

تضم اللجنة إيهاب حسن مستشار وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين والربط الإلكتروني، وكليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ناصر العزازي مدير مركز شباب مدينة العريش.

وتابع أعضاء اللجنة انشطة عروض فرق الجمباز، وتدريبات فريق الكرة الطائرة وفريق كرة السلة، وكان أهم التوصيات استمرار التدريب الجيد ومواصلة الإنجازات لتمثيل المحافظة في البطولات المحلية والدولة بصورة مشرفة، إيماناً بالدور الذي تلعبه مراكز الشباب في صناعة الأبطال، وإبراز اهتمام وزارة الشباب والرياضة، بدعم و تنمية مهارات الأبطال الرياضيين مختلف اللعبات.

ومتابعة تنفيذ مهرجان الأنشطة الفنية، ومهرجان الفن التشكيلي، تشجيعا للمواهب الفنية والثقافية وإبراز دور وزارة الشباب والرياضة في السعي لبناء الشخصية المصرية متكاملة الجوانب الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والنفسية.

وتتجدد جولات لجنة وزارة الشباب بشمال سيناء، بعدد من اللقاءات مع أكاديميات كرة القدم والكاراتيه والكونغ فو، بمركز شباب مدينة العريش بشمال سيناء، بهدف رفع الروح المعنوية للنشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها.

وتعمل وزارة الشباب على إحداث التوازن فى تقديم مراكز الشباب للأنشطة الرياضية و الفنية والثقافية، بهدف صقل مهارات الشباب والنشء وشغل أوقات فراغهم بما يتناسب مع ميولهم واكتشاف الطاقات الكامنة لديهم، لذا حرصت لجنة الوزارة على متابعة تنفيذ مهرجان الأنشطة الفنية، ومهرجان الفن التشكيلي، الذى يمنح المشاركين الفرصة للتعبير عن فكر ورؤية خاصة، ويشارك مركز الفنون بثلاث مجالات فنية وتضم 20 مشاركا بمجال الفن الشعبي، و20 بمجال الفن التشكيلي، و30 بمجال الموسيقي والكورال، وقد حصد الفريق المركز الاول العام الماضي بمسابقة الفن الشعبي والمقامة بالمدينة الشبابية بابو قير بالإسكندرية.

وشهدت المتابعة تفقد مركز التخاطب والتكامل الحسي والذي يعد أحد مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد الخيرية، ويعد الاول من نوعه بشمال سيناء ، وتم بدء العمل بة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، وتم تجهيزة باحدث الادوات والأجهزة المساعده، ويستهدف ذوى القدرات الخاصة من حالات التخاطب وتنمية المهارات، وتعديل السلوك من جميع الاعمار، ويعالج مشكلات التوحد، وتأخر الكلام ومشاكل النطق، وفرط الحركة وتشديد الانتباه، وتم تأهيل 51 حالة بالمجان، وجاري تقديم جلسات لعدد100حالة اخري.

في سياق متصل تواصل وزارة الشباب والرياضة العمل على تكثيف الأنشطة والفعاليات والمشروعات في جميع المحافظات، خاصة الحدودية منها، ضمن خطة متكاملة لإطلاق حزمة من الأنشطة بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ومنها مراكز الشباب ومراكز التعليم المدني والمنتديات والمدن، فضلا عن الأنشطة الكشفية وبرامج التنمية الرياضية ومشروعات تمكين وتنمية النشء الشباب.



لجنة من وزارة الشباب والرياضة تواصل مهام تطوير الأنشطة بشمال سيناء



لجنة من وزارة الشباب والرياضة تواصل مهام تطوير الأنشطة



وزارة الشباب والرياضة تواصل مهام تطوير الأنشطة بشمال سيناء



لجنة الشباب والرياضة تواصل مهام تطوير الأنشطة بشمال سيناء



لجنة من وزارة الشباب والرياضة تواصل مهام تطوير الأنشطة بشمال سيناء