قصة كفاح شاب يبيع الآيس كريم على تروسيكل بسوهاج لمساعدة أسرته.. صور

سوهاج - عمرو خلف

قصة كفاح "مليانة رضى وحب العمل"، والتوكل على الله، صاحبها يمشى بشعار: "اللى فيها لله متغرقش"، والبركة فى الحلال وحب الناس، وسر الصنعة النظافة، وبنزين طاقته إعطاء الفقراء مجانا والرضى بالقليل، والسعى لكسب الرزق.

شاب عمره 30 عامًا بدأ قصة كفاح منذ الصغر لكى يستطيع أن ينفق على أسرته ووالدته التى تعيش معه فى المنزل، ولم يشك حاله لأحد رغم الظروف الصعبة التى مر بها إلا أنه فى النهاية استطاع أن يوفر لقمة العيش الحلال لأسرته من خلال تروسيكل اشتراه بمجهوده على مدار السنوات لكى بيبع فيه الايس كريم ويدر عليه دخلا يتعدى الـ100 جنيه يوميًا، بل وواصل كفاحه ليعمل مساء فى الافراح لزيادة الدخل المادى .

أحمد جعفر أحمد، 30 سنة من قرية عنيبس بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، يجوب قرى مدينة المراغة ليبيع الآيس كريم على تروسيكل يروى قصة كفاحه ويقول حصلت على الشهادة الإعدادية وتركت التعليم من أجل مساعدة أسرتى فى العيش بـ"اللقمة الحلال"، لافتا إلى أنه يعمل "نبطشى أفراح" عندما يتم طلبه، وباقى الأيام يبيع الآيس كريم.

وأضاف الشاب المكافح أنه يبيع الآيس كريم منذ 15 عامًا على تروسيكل مغطى بصندوق خشبى ويتجول به فى القرى منذ الساعة 10 صباحا حتى المغرب، ما يقرب من 10 ساعات يوميا، وأنه كان فى البداية يعمل باليومية، وخطر بباله فكرة بيع الآيس كريم فى أحد المحلات وكان وقتها يحلم باستئجار محل ولكن الظروف الصعبة منعته فقرر شراء تروسيكل بالتقسيط والتجول به فى شوارع القرى.

وأكمل جعفر حديثه قائلا إن سعر الآيس كريم يبدأ من 1 جنيه حتى 5 جنيهات، ومن لم يستطع الشراء أعطيه مجانا، كما أننى أهتم بنظافة المعدات وكل شىء لأن العين هى التى تشترى والنظافة تجذب الزبائن.

وواصل الشاب حديثه قائلا ربنا دائما معى، وعندما "أمشى بما يرضى الله ربنا بيكرمنى"، مشيرًا إلى أن مشروعه تكلف 30 ألف جنيه، وأشترى 20 كيلو بسكويت آيس كريم كل يوم، وسعر الكيلو 20 جنيها، كما أن كيلو "الجيلاتى" بـ 20 جنيها أيضا، وأبيع بأرخص الأسعار وآكل منه أنا وأولادى.

ولفت إلى أنه متزوج ولديه بنتين ويعول والدته وشقيقه الأصغر، مؤكدا "الحمد لله لدى قناعة وربنا بيراضينى وبيرزقنى من عنده وأهم شىء البركة والسر فى حب الناس"، وأتمنى من الله الستر ومحل خاص بى.

واختتم جعفر حديثه برسالة للشباب الذى يجلس على المقاهى قائلا "إذا توكلت على الله وبحثت عن عمل لن يخذلك الله ومش هيكسفك، وعليك أن تتحرك وتسعى والعمل فى كل مكان".



أحد الزبائن



أحمد يجول القرى لبيع الأيس كريم



أحمد جعفر



أحمد يبيع الأيس كريم على تروسيكل