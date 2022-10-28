قائمة المستشار إيهاب سرحان تحسم انتخابات نادى قضاة الزقازيق بالتزكية

الشرقية – فتحية الديب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى قضاة الزقازيق فى محافظة الشرقية، مساء اليوم، نتيجة الانتخابات التي بدأت في العاشرة من صباح اليوم، وانتهت في الخامسة مساء، وفاز المستشار إيهاب سرحان بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، للدورة الرابعة علي التوالي، فيما فارت قائمته جميعا بالتزكية، علي مقعد المستشارين محمد عبد السميع متولى، وأحمد لطفي الديب، ومحمد سراج الدين توفيق، وباسم يسري جاويش.

وعلى مقاعد القضاة كل من: شادي خليفة، وأحمد عبد الفتاح عبد المعطي، ووائل خاطر، وأحمد فتحي شكر، ومحمد الهوبى.

وعلى مقاعد النيابة العامة كل من: عمرو شوقي، وأحمد عيسي، وأحمد مصطفي، ومصطفي عبد المنعم.

يذكر أنه تم فتح باب الترشيح يوم 10 أكتوبر الجاري واستمر لمدة أسبوع، وتنافس علي مقعد الرئاسة كل من المستشارين إيهاب سرحان، وحامد صقر، فيما لم يتقدم لباقي المقاعد سوى الأسماء المذكورة وطبقًا للائحة النادى فقد فازوا جميعًا بالتزكية.