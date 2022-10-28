فرحة جماهير الأهلى فى الدقهلية بالفوز على الزمالك فى السوبر المصرى.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

احتفل مشجعو النادى الأهلى بمدينة المنصورة وعدد من المراكز بمحافظة الدقهلية، بفوزهم اليوم على نادى الزمالك، وعبروا عن فرحتهم بعد انتهاء المباراة التى أقيمت على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى نهائى السوبر المصرى والتى انتهت بهدفين مقابل لا شىء للنادى الأهلى تجمع مشجعو الأهلى داخل ساحات أندية الجزيرة ومركز شباب استاد المنصورة الرياضى معبرين عن فرحتهم بفوز فريقهم، رافعين أعلام النادى الأهلى ومرددين الهتافات احتفالا بالفوز.

فيما عبر بعض الجماهير بالمراكز المختلفة عن فرحتهم بالخروج بسياراتهم فى الشوارع الرئيسية بالمنصورة رافعين الأعلام ومطلقين آلات التنبيه بسياراتهم احتفالا بالفوز.

ونجح النادى الأهلى فى حسم قمة السوبر على حساب الزمالك بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جمعت الطرفين على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

سجل أهداف النادى الأهلى فى مباراة اليوم برونو سافيو فى الدقيقة "38" من عمر المباراة، وكريم فؤاد فى الدقيقة"90+1وحقق كولر الذى تولى تدريب الأهلى رسميًا فى سبتمبر الماضى أول ألقابه مع الفريق بعناق السوبر المصرى على حساب الزمالك.

وسار كولر على نهج مواطنه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للأهلى والذى قص شريط ألقابه مع المارد الأحمر بلقب السوبرعلى حساب الزمالك فى مطلع مشواره، قبل أن يساهم بقوة فى تتويج الأهلى بالدورى فى موسم2019-2020.



الاحتفالات



احتفالات بشوارع الدقهلية



جانب من الاحتفال



احتفال بفوز الاهلى