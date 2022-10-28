اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 11:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فرحة جماهير الأهلى فى الدقهلية بالفوز على الزمالك فى السوبر المصرى.. صور

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:30 م
فرحة جماهير الأهلى فى الدقهلية بالفوز على الزمالك فى السوبر المصرى.. صور فرحة جماهير الأهلى فى الدقهلية
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل مشجعو النادى الأهلى بمدينة المنصورة وعدد من المراكز بمحافظة الدقهلية، بفوزهم اليوم على نادى الزمالك، وعبروا عن فرحتهم بعد انتهاء المباراة التى أقيمت على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى نهائى السوبر المصرى والتى انتهت بهدفين مقابل لا شىء للنادى الأهلى تجمع مشجعو الأهلى داخل ساحات أندية الجزيرة ومركز شباب استاد المنصورة الرياضى معبرين عن فرحتهم بفوز فريقهم، رافعين أعلام النادى الأهلى ومرددين الهتافات احتفالا بالفوز.

فيما عبر بعض الجماهير بالمراكز المختلفة عن فرحتهم بالخروج بسياراتهم فى الشوارع الرئيسية بالمنصورة رافعين الأعلام ومطلقين آلات التنبيه بسياراتهم احتفالا بالفوز.

ونجح النادى الأهلى فى حسم قمة السوبر على حساب الزمالك بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جمعت الطرفين على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

سجل أهداف النادى الأهلى فى مباراة اليوم برونو سافيو فى الدقيقة "38" من عمر المباراة، وكريم فؤاد فى الدقيقة"90+1وحقق كولر الذى تولى تدريب الأهلى رسميًا فى سبتمبر الماضى أول ألقابه مع الفريق بعناق السوبر المصرى على حساب الزمالك.

وسار كولر على نهج مواطنه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للأهلى والذى قص شريط ألقابه مع المارد الأحمر بلقب السوبرعلى حساب الزمالك فى مطلع مشواره، قبل أن يساهم بقوة فى تتويج الأهلى بالدورى فى موسم2019-2020.

 

الاحتفالات
الاحتفالات

 

احتفالات بشوارع الدقهلية
احتفالات بشوارع الدقهلية

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

احتفال بفوز الاهلى
احتفال بفوز الاهلى

 

الاحتفال
الاحتفال

 


الاهلى

الاهلى والزمالك

الدقهليه

مشجعى الاهلى

مباراة الأهلى والزمالك

السوبر المصرى



الموضوعات المتعلقة

الأهلي يعزز تفوقه في السوبر بالبطولة الـ12 بتاريخه.. كولر يحصد أول ألقابه ويعادل بداية مواطنه فايلر.. سافيو وشادي وفخري وفؤاد يقتحمون قائمة المتوجين.. والبطل يسجل انتصاره رقم 100 على الزمالك في مباريات القمة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:08 م

أكرم: تتويج الأهلي بالسوبر جاء في توقيت صعب.. والشحات: "سنلعب على الفوز بكل البطولات"

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:07 م

السولية: جمهور الأهلي مفتاح الفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:07 م

كولر: التتويج بالسوبر مكافأة للاعبين.. وسعيد باللقب في بداية مشواري مع الأهلى

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:07 م

شيكابالا يصطحب مؤمن زكريا للملعب لحضور احتفال الأهلى بالسوبر.. فيديو

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة