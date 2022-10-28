اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:05 م
أكرم القصاص
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غدا.. إطلاق أولى فعاليات مبادرة "عام دراسى دون تسرب و عنف" بمدارس الإسكندرية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:55 م
غدا.. إطلاق أولى فعاليات مبادرة "عام دراسى دون تسرب و عنف" بمدارس الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تنطلق غدا، السبت، أولى فعاليات مبادرة (عام دراسى دون تسرب _ دون عنف) بمدارس الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن المبادرة تأتي استكمالا للدور الرائد الذي تقوم به المحافظة في مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر، مؤكدًا حرص المحافظة ودعمها الكامل لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل كثير من المشكلات التى يتعرضون لها، وذلك في ضوء توجيهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

من جانبها، قالت أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة، أن المبادرة يتم تنفيذها على عدة مراحل لتمتد حتى يناير 2023، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى منها السبت القادم بتدريب عدد من أخصائي نفسي والاجتماعي من إدارات التربية والتعليم بهدف أعداد الكوادر اللازمة، ثم يتخللها إقامة العديد من الندوات التوعوية سواء ندوات تخاطب الطلاب والمدرسين داخل المدارس او ندوات تخاطب أولياء الأمور.


الاسكندرية

مدارس الاسكندرية

التسرب من التعليم

العنف فى المدارس



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