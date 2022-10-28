عطل عالمى يضرب فيس بوك وانستجرام.. اعرف التفاصيل

ضرب منذ قليل عطل منصة فيسبوك، وذلك بحسب ما ذكر موقع الويب «Down Dentector» الذي يراقب انقطاع الخدمة على المواقع الشهيرة، حيث سجل عدد كبير من الأشخاص وجود مشكلة، بينما لم يذكر الموقع أي تفاصيل عن عُطل «الفيسبوك».

كما يعاني حاليا انستجرام من عطل عالمي، حيث كشفت تقارير متعددة عن عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى الموقع.

وشهد موقع Downdetector ، الذي يسجل حالات انقطاع الخدمة لمواقع الويب، ارتفاعًا هائلاً في أعداد الأشخاص الذين يبلغون عن مشكلات في كل من مواقع التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة Meta.

واعتبارًا من الساعة 8.40 مساءً، أبلغ أكثر من 5000 شخص عن مشكلات في الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشكلة، والتي يبدو أنها تحدث في حوالي الساعة 8.35 مساءً.

وقام DownDetector بالتغريد بأن كلا من Facebook و Instagram أبلغا عن مشاكل في النصف ساعة الماضية، و يُعتقد أنه يؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم.

وانتقل الأشخاص إلى Twitter لنشر مشكلاتهم على المواقع.