اليوم السابع
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عضو شعبة الاستثمار العقارى: قرار البنك المركزى يجعل من العقار المصرى الأفضل عالميا وفرصة حقيقية للتصدير

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:00 ص
عضو شعبة الاستثمار العقارى: قرار البنك المركزى يجعل من العقار المصرى الأفضل عالميا وفرصة حقيقية للتصدير م. أحمد مسعود - عضو شعبة الاستثمار العقارى
كتب أحمد حسن

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قال المهندس أحمد مسعود، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن قرر البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، فرصة حقيقية لتصدير العقار المصرى للخارج.

 

وأضاف المهندس أحمد مسعود، لـ "اليوم السابع" أن العقار المصرى يعد الأفضل عالميا، وبعد هذا القرار ، يعد الأفضل والأرخص عالميا، وهو ما يجعله في قائمة المنافسة العالمية، من حيث السعر والأفضلية.

 

وأشار إلى أن القرار له مزايا عديدة، من بينها زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، حيث أن وجود سعر موحد للدولار داخل القطاع المصرفي وخارجه، يعد أداة حقيقة لقوة الاقتصاد المصرى، وهو يمثل مؤشر رئيسى لقياس قوة أي اقتصاد في العالم كله، وهو ما يعود بالنفع فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل مصر.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة من شأنه تدعيم عمليات الإسراع بتحويلات الأموال من الخارج والتي كانت تنتظر خفض العملة المحلية.


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