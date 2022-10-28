اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عضو «ابدأ» لتطوير الصناعة يوضح أبرز التحديات التى تواجه المصنعين

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:34 م
عضو «ابدأ» لتطوير الصناعة يوضح أبرز التحديات التى تواجه المصنعين الدكتور محمد عبدالسميع عضو فريق مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور محمد عبدالسميع عضو فريق مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة، عن التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، موضحًا: «هناك حاجة إلى قواعد بيانات، فلا توجد قاعدة بيانات قوية فى مصر تتيح لكل المصنعين أن يتعرفوا إلى بعض، فمثلا، إذا كان هناك مُصنِّع موجودا فى منطقة صناعية، فإن المصنع الآخر قد يكون فى حاجة إلى مدخل إنتاج لا يعلم عنه أى شيء، وإذا كانت هناك قاعدة بيانات فإنهما سيتواصلان».

 

أضاف عبدالسميع، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلامى محمود السعيد، أن قواعد البيانات القوية تعمل على ترابط التجارة الداخلية والصناعة، مشيرًا إلى عدم وجود آلية تُعرف المصنعين الصغار والصناعات المغذية على أماكن الصناعات الكبرى واحتياجاتها. 

 

وتابع عضو فريق مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة، أن قرار الاعتمادات المستندية عطّل بعض مستلزمات الإنتاج فى الإخراج، ولكن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن انتهاء التعامل بها فى ديسمبر. 

 

وأوضح: «كان هناك بعض التحديات الأخرى التى تقابل كبار المصنعين، وهى عدم ربحية التصنيع للمُصنع الواحد، وبالتالى يجب أن يتجمع كل المصنعين فى قطاع واحد على تصنيع مستلزم واحد حتى يكون مربحا، وهو ما فعلته مبادرة ابدأ، حيث جمعت المصنعين لتصنيع مدخلات الإنتاج».


محمد عبدالسميع

مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة

ابدأ

تطوير الصناعة



الموضوعات المتعلقة

بالتعاون مع حياة كريمة.. مبادرة "ابدأ" تدعم الصناعة والإنتاج المحلى.. فيديو

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 06:00 م

مبادرة ابدأ حلمك.. من أجل إعداد جيل جديد من الممثلين الواعدين الموهوبين

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:00 ص

مبادرة "ابدأ" ترصد 7 تحديات تواجه الصناعة المصرية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:00 ص

مبادرة "ابدأ": عملنا على دراسة تحديات القطاع الصناعى والعمل على حلها

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:50 ص

مبادرة "ابدأ" تنجح فى تقنين أوضاع 1500 مصنع

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 07:00 ص

عضو بمبادرة "ابدأ": نستهدف توطين الصناعات الجديدة ومساعدة المصانع المتعثرة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 10:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة