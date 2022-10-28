عضو «ابدأ» لتطوير الصناعة يوضح أبرز التحديات التى تواجه المصنعين

إبراهيم حسان

كشف الدكتور محمد عبدالسميع عضو فريق مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة، عن التحديات التى تواجه الصناعة المصرية، موضحًا: «هناك حاجة إلى قواعد بيانات، فلا توجد قاعدة بيانات قوية فى مصر تتيح لكل المصنعين أن يتعرفوا إلى بعض، فمثلا، إذا كان هناك مُصنِّع موجودا فى منطقة صناعية، فإن المصنع الآخر قد يكون فى حاجة إلى مدخل إنتاج لا يعلم عنه أى شيء، وإذا كانت هناك قاعدة بيانات فإنهما سيتواصلان».

أضاف عبدالسميع، فى مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلامى محمود السعيد، أن قواعد البيانات القوية تعمل على ترابط التجارة الداخلية والصناعة، مشيرًا إلى عدم وجود آلية تُعرف المصنعين الصغار والصناعات المغذية على أماكن الصناعات الكبرى واحتياجاتها.

وتابع عضو فريق مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة، أن قرار الاعتمادات المستندية عطّل بعض مستلزمات الإنتاج فى الإخراج، ولكن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن انتهاء التعامل بها فى ديسمبر.

وأوضح: «كان هناك بعض التحديات الأخرى التى تقابل كبار المصنعين، وهى عدم ربحية التصنيع للمُصنع الواحد، وبالتالى يجب أن يتجمع كل المصنعين فى قطاع واحد على تصنيع مستلزم واحد حتى يكون مربحا، وهو ما فعلته مبادرة ابدأ، حيث جمعت المصنعين لتصنيع مدخلات الإنتاج».