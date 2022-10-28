عابد غازى: انخفاض أسعار الأفر برايس بالكامل لبعض الماركات وأخرى جزئيا

كتبت : أمانى سمير

قال عابد غازى رئيس مجلس إدارة مجموعة إحدى شركات تجارة السيارات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أسعار الأوفر برايس لبعض السيارات قد انخفضت بالكامل والبعض الأخر انخفض بشكل جزئى.

وأضاف "غازى" أن هذا الانخفاض طبيعى عقب إصدار القرارات الأخيرة بالمؤتمر الاقتصادى وأبرزها فتح الاعتمادات المسنتدية بشكل تدريجى لأن هذا القرار سيجعل هناك نوع من المرونة وزيادة أعداد السيارات وبالتالى تنوع للاختيارات للمواطن المصرى.

وأكد غازى، على أن السوق كان يتعامل بالفعل بسعر الدولار التقريبى 25 جنيها وتسأل لماذا الجميع متفاجئ بتحرير سعر الصرف الذى بلغ 22.45 رسميا رغم أنه قرار متوقع حتى نحصل على قرض البنك الدولى.

وتوقع غازى، أن تشهد الأسواق المصرية استقرار نسبيا لمتخلف السلع وليست السيارات فقط عقب الإفراج عن البضاعة الموجودة بالموانئ المصرية.