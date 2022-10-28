اليوم السابع
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طقس الإسماعيلية.. سطوع الشمس مع ظهور للسحب وانتظام الملاحة فى قناة السويس

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:37 م
طقس الإسماعيلية.. سطوع الشمس مع ظهور للسحب وانتظام الملاحة فى قناة السويس الطقس بالإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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تشهد محافظة الإسماعيلية منذ صباح اليوم الجمعة، استقرارا فى الطقس مع سطوع الشمس، ورياح خفيفة مع ظهور متقطع للسحب .

كما انتظمت حركة المرور فى قناة السويس سواء من القطاع الجنوبي للقناة او القطاع الشمالي واستمرار عمل المعديات والأنفاق على طول المجرى الملاحي لقناة السويس من السويس حتى بورسعيد مرورا بالإسماعيلية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.

الطقس-بالإسماعيلية
الطقس-بالإسماعيلية

 

الطقس-فى-الإسماعيلية
الطقس-فى-الإسماعيلية

 

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حالة-الطقس-بالإسماعيلية-(1)

 

حالة-الطقس-بالإسماعيلية-(2)
حالة-الطقس-بالإسماعيلية-(2)

 

حالة-الطقس-فى-الإسماعيلية
حالة-الطقس-فى-الإسماعيلية

 

سطوع-الشمس-فى-الإسماعيلية
سطوع-الشمس-فى-الإسماعيلية

 

طقس-الإسماعيلية
طقس-الإسماعيلية

 

طقس-الإسماعيلية-اليوم
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