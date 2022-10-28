اليوم السابع
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ضبط 7 أطنان لحوم مجهولة المصدر فى القاهرة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:41 م
ضبط 7 أطنان لحوم مجهولة المصدر فى القاهرة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة)، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وبدائلها غير صالحة للإستهلاك الآدمى، ومجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

 

وعُثر بداخل الثلاجة على (3,200 طن لحوم- 3 طن "دواجن مفرومة"- 1 طن "لحوم مفرومة ودهون" بإجمالى 7 طن و200 كيلو لحوم وبدائلها) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


التموين

مباحث التموين

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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