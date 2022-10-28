اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:53 ص
أكرم القصاص
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ضبط 6 طن أرز داخل مخزن قبل بيعها فى السوق السوداء بالغربية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:28 ص
ضبط 6 طن أرز داخل مخزن قبل بيعها فى السوق السوداء بالغربية الأرز المضبوط
الغربيــــة - فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية لتشديد الرقابة على الأسواق، ومكافحة جميع أساليب الغش التجارى والخداع، تشكلت الحملة من محمد فضل ومحمد صلاح باز المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط  6  طن أرز شعير بداخل مخزن حبوب وغلال زراعية وتلك الكمية تم تجميعها بدون تفويض من المزارعين وبدون تصريح مسبق من الجهات الرقابية، بغرض إعادة بيعهم بالسوق السوداء، والتربح بطريقة غير مشروعة، تم تحرير محضر جنحة بالمخالفة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
 
ضبط 6 طن أرز داخل أحد المخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية (1)
ضبط 6 طن أرز داخل أحد المخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

ضبط 6 طن أرز داخل أحد المخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية (2)
ضبط 6 طن أرز داخل أحد المخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

ضبط 6 طن أرز داخل أحد المخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية (3)
ضبط 6 طن أرز داخل أحد المخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

ضبط 6 طن أرز داخل أحد المخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية (4)
ضبط 6 طن أرز داخل أحد المخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

ضبط 6 طن أرز داخل أحد المخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية (5)
ضبط 6 طن أرز داخل أحد المخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

ضبط 6 طن أرز داخل أحد المخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية (6)
ضبط 6 طن أرز داخل أحد المخازن قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

 


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