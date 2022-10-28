ضبط 6 طن أرز داخل مخزن قبل بيعها فى السوق السوداء بالغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية لتشديد الرقابة على الأسواق، ومكافحة جميع أساليب الغش التجارى والخداع، تشكلت الحملة من محمد فضل ومحمد صلاح باز المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 طن أرز شعير بداخل مخزن حبوب وغلال زراعية وتلك الكمية تم تجميعها بدون تفويض من المزارعين وبدون تصريح مسبق من الجهات الرقابية، بغرض إعادة بيعهم بالسوق السوداء، والتربح بطريقة غير مشروعة، تم تحرير محضر جنحة بالمخالفة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.