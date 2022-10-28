اليوم السابع
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ضبط 5300 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالقاهرة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:27 م
ضبط 5300 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر بالقاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطارجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل)، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة لماركات عالمية بدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة،  وعثر بداخل المخزن على (5300 قطعة غيار سيارات أنواع مختلفة "جميعها مقلدة ومجهولة المصدر").

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


قطع غيار السيارات

قطع غيرا مجهولة المصدر

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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