ضبط 350 قضية مخدرات وتنفيذ 87 ألف حكم قضائى فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (166 قطعة سلاح نارى بحوزة 140متهم).. وذلك على النحو التالى، " (14) بندقية آلية، بندقية رصاص، (19) بندقية خرطوش، (8) طبنجة، (124) فرد محلى، (1831) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، (195) قطعة سلاح أبيض".

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (87547) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى، " (360) حكم جناية، (26029) حكم حبس جزئى، (4503) حكم حبس مستأنف، (44892) حكم غرامة، (11763) مخالفة".

وبمجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (350) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 393 متهم ضُبط خلالها الآتى: "كمية من مخدر الحشيش وزنت (143,298 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (110,905 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,861كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (2,130 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8,175 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,962 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (2,859 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,680 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (65جرام)، عدد (6933) قرص مخدر".

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (36) متهم، و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم، كما تم ضبط (255) دراجة نارية مخالفة، ضبط (24506) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (10) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.