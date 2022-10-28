ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية لغسـله 2 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامى

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية)، وذلك لقيامه بإستغلال موقعه وطبيعة عمله الوظيفى، وتحقيقه كسباً غير مشروع وتكوينه ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء بعض الأراضى والعقارات والسيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (2 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.