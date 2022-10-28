ضبط موظفة إدارة صحية بتهمة غسل 9 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامى بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تمكمنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط إحدى السيدات (موظفة بإحدى الإدارات الصحية بمحافظة الدقهلية)، وذلك لقيامها بإستغلال موقعها وطبيعة عملها الوظيفى، وتحقيقها كسباً غير مشروع وتكوينها ثروة لا تتناسب مع طبيعة عملها وملاءتها المالية ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق (شراء بعض الأراضى والعقارات والسيارات)، وإيداعها بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (9 مليون جنيه تقريباً) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.