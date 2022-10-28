اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:02 م
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ضبط مخزن قطع غيار سيارات غير مرخص فى القاهرة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:57 م
ضبط مخزن قطع غيار سيارات غير مرخص فى القاهرة حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المقلدة لماركات عالمية بدون مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة..

 

وعثر بداخل المخزن على (5300 قطعة غيار سيارات أنواع مختلفة "جميعها مقلدة ومجهولة المصدر").

 

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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