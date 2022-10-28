ضبط متهم بتزوير جواز سفر "أجنبى" بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية، فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالتقدم بموجب جواز سفر "أجنبى" مزور إلى إحدى الجهات الحكومية للحصول على موافقة بالتبرع بإحدى كليتيه إلى شخص آخر "يحمل ذات الجنسية".

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، يحمل جنسية أجنبية ، مقيم بمحافظة الجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه حال تردده على إحدى الجهات الحكومية بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة وعثر بحوزته على (جواز سفر منسوب لإحدى الدول)، وبفحصه فنياً تبين أن جواز السفر تم التلاعب به عن طريق نزع صفحة البيانات الأصلية واستبدالها بصفحة بيانات مصطنعة مثبت بها بيانات المتهم - إقرار بموافقة المتهم على جميع إجراءات الجراحة بالتبرع بإحدى كليتيه لأحد الأشخاص - شهادة صلاحية متبرع منسوبة لإحدى المستشفيات تفيد توقيع الكشف الطبى على المتهم ولا مانع من إجراء جراحة زرع الكلى له - هاتف محمول).

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة وأنه قام بالإتفاق على التبرع بإحدى كليتيه لأحد الأشخاص (متواجد حالياً خارج البلاد) نظير مبلغ مالى ونظراً لفقده جواز السفر الخاص به – تحصل من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول على جواز السفر الخاص به وقام بنزع صفحة البيانات الأصلية وإستبدالها بصفحة بيانات مصطنعة مثبت بها بياناته حتى يتمكن من إستكمال إجراءات الحصول على الموافقات الطبية اللازمة للتبرع بإحدى كليتيه، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد الأخير "يحمل جنسية إحدى الدول" وتبين مغادرته للبلاد .