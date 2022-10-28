اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ضبط المتهم بالتعدى على فتاة بسبب خلافات الجيرة بالغربية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:46 م
ضبط المتهم بالتعدى على فتاة بسبب خلافات الجيرة بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - فريق المحافظات

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شهدت قرية جناج التابعة لمركز بسيون، إصابة فتاة بجرح قطعى أسفل الأذن فى مشاجرة نشبت بين أسرتين، بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهم ونقل المصابة للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة من مستشفى بسيون بوصول "ح.م" فى العقد الثانى من العمر مصابه بجرح قطعى أسفل الأذن.

انتقل ضباط مباحث المركز لفحص الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بين أسرتين بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها شاب بالتعدى على المجنى عليها وإحداث إصابتها، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربية

بسيون

مشاجرة

اخبار الحوادث



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