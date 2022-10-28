وصل وزير الخارجية سامح شكرى ؛ مساء اليوم الجمعة، إلى الجزائر للمشاركة غدا في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31، المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ومن المقرر أن يسلم وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، التي تولت بلاده رئاسة القمة الـ30 في عام 2019، رئاسة هذا الاجتماع التحضيري إلى نظيره الجزائرى رمطان لعمامرة التي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة الـ31.
وسيعقد وزراء الخارجية العرب جلسة عمل مغلقة لاعتماد مشروع جدول الأعمال، والنظر وإقرار مشاريع القرارات.
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