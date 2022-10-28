أ ش أ

وصل وزير الخارجية سامح شكرى ؛ مساء اليوم الجمعة، إلى الجزائر للمشاركة غدا في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31، المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.