ومن المقرر أن يسلم وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، التي تولت بلاده رئاسة القمة الـ30 في عام 2019، رئاسة هذا الاجتماع التحضيري إلى نظيره الجزائرى رمطان لعمامرة التي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة الـ31.


وسيعقد وزراء الخارجية العرب جلسة عمل مغلقة لاعتماد مشروع جدول الأعمال، والنظر وإقرار مشاريع القرارات.