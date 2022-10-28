جاء ذلك في كلمة السلطنة خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير محكمة العدل الدولية التى ألقاها السكرتير ثان محمد بن علي الشحي من وفد سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

وأشارت السلطنة إلى أن وجود محكمة العدل الدولية يعد من ركائز النظام العالمى القائم على أحكام ومبادئ القانون الدولي، وأثبتت على مدى السنوات الماضية قدرة ونزاهة في أداء مهامها مما جعلها موضع ثقة الدول من خلال الأحكام التي تصدرها والتي عززت من سيادة القانون على الصعيد الدولي.

ونوهت سلطنة عُمان بما جاء في النظام الأساسي للدولة حول سيادة القانون ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي والمتسقة مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.