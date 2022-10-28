زيارة ميدانية لأعضاء القومى للمرأة لمتابعة أقسام مستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظم أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مستشفى إيزيس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، زيارة ميدانية لتفقد أقسام المستشفى المختلفة، وذلك برعاية فريق المشاركة المجتمعية والمشاركة في اجتماع لجنة رعاية حقوق المرضي بالمستشفي.

وقامت عضوات فرع المجلس القومي للمرأة بمشاركة الدكتورة عفاف عبد الباسط محمود، والدكتورة إنجي إسحاق عضوات فرع المجلس بالأقصر، مع باقي أعضاء اللجنة بتفقد جميع أقسام المستشفى بهدف التعرف على خدماتها المتنوعة، وذلك من خدمات أقسام النساء والتوليد والعناية المركزة والحضانات والكلي واللجان الطبية المتخصصة وقسم الأشعة ووحدة طب الجنين المضافة مؤخراً لخدمات المستشفي، وكذلك معرفة إجراءات سير العمل بالمستشفى وكيفية تقديم الخدمة الطبية والتعرف على المعوقات التي تواجه المنتفعين، والأطقم الطبية داخل المستشفى ومدى رضا المنتفعين لهذه الخدمات.

وعقب انتهاء الزيارة الميدانية استمعت اللجنة في أول جلسة لها، كلجنة رعاية حقوق المرضى لمناقشة أهم التحديات ومقترحات من وجهة نظر المنتفعين وعرض أهم المبادرات المجتمعية سواء الخدمية أو التثقيفية وأوجه التعاون بين المجلس القومي للمرأة بالأقصر ومستشفي إيزيس التخصصي ومستشفي تختص بالنساء والتوليد بمحافظة الأقصر، حيث كان ذلك بحضور الدكتور الطاهر صلاح الدين مدير المستشفي، ومحمد جمعة المدير الإداري ومسئول الاتصال السياسي وملف المبادرات المجتمعية، والدكتورة فاطمة محمد عثمان المدير الطبي وفريق إرضاء المنتفعين، حيث أن هدف الزيارة هو المشاركة والتعاون بين المجلس القومي والمستشفي في التوعية بخدمات المستشفى المقدمة للسيدات والمساهمة في نشر الوعي بحقوق المرضى وتوضيح نظام التأمين الصحي الشامل للسيدات في محافظة الأقصر.



زيارة لأعضاء القومى للمرأة لمتابعة أقسام مستشفي إيزيس



جولة أعضاء القومى للمرأة لمتابعة أقسام مستشفي إيزيس التخصصي بالأقصر