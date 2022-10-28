روسيا تعلن إرسال 82 ألف جندى للقتال بأوكرانيا وتستعد لإرسال 218 ألفا آخرين

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن 218 ألف جندي من الذين تم استدعاؤهم يجري تدريبهم استعدادا لإرسالهم للقتال.

وأكد خلال تقرير مقدم إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنها التعبئة الجزئية في البلاد، مؤكدا: "لا توجد خطط تعبئة إضافية وسيتم التعامل لاحقا مع المتطوعين فقط".

وقال شويجو: إن " 82 ألف جندي ممن تم استدعائهم في التعبئة الجزئية تم إرسالهم بالفعل إلى جبهات القتال".

من جانبه، قدم الرئيس الروسي بوتين، الشكر إلى المنضمين لصفوف الجيش الروسي، كما أصدر صدر توجيهات لوزير الدفاع بالانتهاء في أسرع وقت من عملية تطوير الجيش.