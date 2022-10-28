وحسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية الخميس، فإن قديروف أشار أيضاً إلى إصابة 58 آخرين في ذلك الهجوم الأوكراني.

وأوضح الزعيم الشيشاني -في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي- أن الحادث وقع في منطقة خيرسون الجنوبية، مضيفاً أنه "تم الانتهاء من جميع عمليات الانقاذ في الموقع وهناك قائمة نهائية للقتلى والجرحى، حيث قتل 23 جندياً وجرح 58".