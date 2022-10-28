رفع كفاءة حديقة الناصرية القديمة بأشجار مثمرة بحى العامرية ثان فى الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

رفع حى العامرية ثان فى محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحي، من خلال زراعة عدد من الأشجار المثمرة.

وأعلن حى العامرية ثان، إن إدارة الحدائق قامت بزراعة واستناف رفع كفاءة حديقة الناصرية القديمة، أمام ديوان الحى، وذلك من خلال زراعة أشجار مثمرة "الزيتون والبرتقال والليمون".

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.



زراعة أشجار مثمرة بحي العامرية ثان



أعمال رفع كفاءة حديقة الناصرية