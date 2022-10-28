اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رفع كفاءة حديقة الناصرية القديمة بأشجار مثمرة بحى العامرية ثان فى الإسكندرية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 11:47 ص
رفع كفاءة حديقة الناصرية القديمة بأشجار مثمرة بحى العامرية ثان فى الإسكندرية أعمال رفع كفاءة حديقة الناصرية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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رفع حى العامرية ثان فى محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحي، من خلال زراعة عدد من الأشجار المثمرة.

 

وأعلن حى العامرية ثان، إن إدارة الحدائق قامت بزراعة واستناف رفع كفاءة حديقة الناصرية القديمة، أمام ديوان الحى، وذلك من خلال زراعة أشجار مثمرة "الزيتون والبرتقال والليمون".

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.

 

زراعة أشجار مثمرة بحي العامرية ثان
زراعة أشجار مثمرة بحي العامرية ثان

 

أعمال رفع كفاءة حديقة الناصرية
أعمال رفع كفاءة حديقة الناصرية

 

رفع كفاءة حديقة الناصرية القديمة
رفع كفاءة حديقة الناصرية القديمة

 


أخبار الإسكندرية

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