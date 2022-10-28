رحلة إلى الآخرة.. رجل يقتل زوجته البيروفية ويخبئها بشنطة سفر خلال رحلة للإكوادور

فاطمة شوقى

تحقق السلطات الإكوادورية في جريمة قتل امرأة بيروفية على يد زوجها، حيث تم العثور على الجثة التي تبلغ من العمر 32 عاما من أصل بيروفى داخل حقيبة سفر فى غرفة الفندق الذى اصطحابها زوجها إليه لقضاء عطلتهما، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة أكدت أن الزوج هو المتهم الوحيد ، حيث إنه نزل معها في غرفة الفندق ولكنه خرج بمفرده من الفندق.

اكتشف موظفو نزل في مونتانيتا، وهو منتجع سياحي في الإكوادور يقع على بعد 500 كيلومتر من كيتو، منظرا مرعبًا، عند القيام بجولة تنظيف المرافق ، لاحظوا وجود رائحة كريهة في إحدى الغرف وعند دخولهم عثروا على جثة امرأة داخل حقيبة سفر، وقاموا على الفور بالإبلاغ ، ووصل ضباط الشرطة مع أعضاء الوحدات المتخصصة بالمؤسسة إلى مكان الحادث لجمع الأدلة وبدء التحقيقات.

وتم التعرف على المرأة باسم ساندرا فيلينا مانريكي، وصرح جيوفاني بينيتيز ، رئيس العمليات في منطقة سانتا إيلينا ، التي تنتمي إليها مونتانيتا ، لوسائل الإعلام أن الزوجين دخلا الفندق يوم الأربعاء ، 19 أكتوبر ، ولكن الزوج غادر بمفرده في السبت 22 أكتوبر.

وقالت والدة ساندرا فيلينا لوسائل الإعلام البيروفية إن ابنتها سافرت قبل أسبوعين للقيام بالسياحة في الإكوادور. تعيش والدة فيلينا في بيورا ، وهي مقاطعة تقع في شمال بيرو ، على الحدود مع الإكوادور ، على بعد 600 كيلومتر من مونتانيتا.

كما وصل فريق من النيابة العامة إلى الفندقر للقيام بإخراج الجثة ونقلها إلى مركز الطب الشرعي بالمنطقة.

وأكدت السلطات أن جسد المرأة كان كاملا ولم يتم تقطيع أوصالها كما كان متوقعا في البداية.