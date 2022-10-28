وأضاف ميشو ستين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، أن أحداث الأشهر الأخيرة تؤكد حاجة رابطة الدول المستقلة إلى التركيز على فرص تعزيز استقلالها التكنولوجي.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد قال، أمس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الدولار كسلاح لتحقيق مصالحها، وخلق المشاكل حول العالم، لذا على الدول الأخرى أن تجري معاملاتها بعملاتها الوطنية.



