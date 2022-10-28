وقال يون - فى تصريحات للصحفيين نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية - "إننا قدمنا مساعدات إنسانية وسلمية إلى أوكرانيا تضامنا مع المجتمع الدولي، ولم نقدم أي أسلحة فتاكة، لكنها مسألة تتعلق بسيادتنا.. نحن نبذل جهودا من أجل الحفاظ على علاقات سلمية جيدة مع كل دولة في العالم، بما في ذلك روسيا " .

وكان الرئيس الروسي قد قال أمس الخميس إن كوريا الجنوبية قررت إرسال أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا ، مما يؤدي إلى تدميرالعلاقات بين البلدين.

