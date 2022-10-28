اليوم السابع
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رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: الحكومة تدعم الحياد التنافسى لإفساح الطريق للقطاع الخاص

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 05:00 ص
رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: الحكومة تدعم الحياد التنافسى لإفساح الطريق للقطاع الخاص المهندس شريف الصياد
كتب إسلام سعيد

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أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الحكومة عازمة على تطبيق الحياد التنافسي وضمان تكافؤ المنافسة بين القطاع الخاص وبين الشركات الحكومية، وذلك بهدف المساعدة في جذب الاستثمارات الجديدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
 
وشدد المهندس شريف الصياد على أهمية تنفيذ قرار الحكومة بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في الاستيراد خلال 60 يوم من الآن استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين ضمن مقترحات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي، مؤكدا أهمية العمل على تسهيل استيراد خامات الإنتاج وخطوط الإنتاج في المصانع
 
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن توصيات المؤتمر الاقتصادي تتناسب مع المرحلة الحالية خاصة مع ما يتعلق  برد ضريبة الدخل بنسبة 55 % في مدة لا تزيد عن 45 يوما وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية والعمل على توطين الصناعات المغذية للصناعات الهندسية خاصة انها تمتلك مصر فيها ميزة نسبية
 
وأوضح الصياد، أن توصيات قطاع الصناعة كانت في حاجة إلى إضافة بعض البنود لحل بعض العوائق مثل علاج التشوهات الجمركية عند استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وسرعة رد الضريبة في استيراد مدخلات إنتاج الصناعة
 
وطالب رئيس المجلس بضرورة العمل على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي بشكل سريع خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالأراضي الصناعية ورخص المصانع الجديدة مؤكدا عزم الرئيس السيسي على تنمية وتطوير الصناعة المصرية

الصناعة

دعم الصناعة

المجلس التصديري للصناعات الهندسية



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