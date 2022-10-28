رئيسة وزراء إيطاليا تبدأ أولى رحلاتها الخارجية بزيارة بروكسل وشرم الشيخ

فاطمة شوقى

أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء، جورجا ميلونى ستزور بروكسل يوم الخميس المقبل، 3 نوفمبر، للقاء قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وستتوجه رئيسة الوزراء إلى مصر للمشاركة فى قمة شرم الشيخ (كوب27) فى يومى الإثنين 7 والثلاثاء 8 نوفمبر، وفى منتصف نفس الشهر إلى مدينة بالى الاندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين، وفقا لما نقلته وكالة آكى الإيطالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد دعا ميلونى فى برقية تهنئة بمناسبة توليها رئاسة الحكومة الايطالية الجديدة، للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ (كوب27) وقال "أثق أن الجمهورية الإيطالية الصديقة قادرة على القيام بدور إيجابى بنـاء خلال القمة المرتقبة"، معربا عن "التطلع للعمل معها لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع مصر وإيطاليا فى جميع المجالات".