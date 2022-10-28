اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:55 م
أكرم القصاص
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رئيسة وزراء إيطاليا تبدأ أولى رحلاتها الخارجية بزيارة بروكسل وشرم الشيخ

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:23 م
رئيسة وزراء إيطاليا تبدأ أولى رحلاتها الخارجية بزيارة بروكسل وشرم الشيخ رئيسة الحكومة الايطالية ميلونى
فاطمة شوقى

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أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء، جورجا ميلونى ستزور بروكسل يوم الخميس المقبل، 3 نوفمبر، للقاء قادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وستتوجه رئيسة الوزراء إلى مصر للمشاركة فى قمة شرم الشيخ (كوب27) فى يومى الإثنين 7 والثلاثاء 8 نوفمبر، وفى منتصف نفس الشهر إلى مدينة بالى الاندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين، وفقا لما نقلته وكالة آكى الإيطالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد دعا ميلونى فى برقية تهنئة بمناسبة توليها رئاسة الحكومة الايطالية الجديدة، للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ (كوب27) وقال "أثق أن الجمهورية الإيطالية الصديقة قادرة على القيام بدور إيجابى بنـاء خلال القمة المرتقبة"، معربا عن "التطلع للعمل معها لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية فى إطار الشراكة الراسخة التى تجمع مصر وإيطاليا فى جميع المجالات".

 


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شرم الشيخ

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