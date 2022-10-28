خلال 24 ساعة.. الإدارة العامة للمرور تضبط 52216 مخالفة مرورية متنوعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (52216) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

21895 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

630 مخالفة السير بدون تراخيص.

9 دراجة نارية مخالفة.

30 مخالفة موقف عشوائى.

27 مخالفات شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.