اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

خلال 24 ساعة.. الإدارة العامة للمرور تضبط 52216 مخالفة مرورية متنوعة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:56 م
خلال 24 ساعة.. الإدارة العامة للمرور تضبط 52216 مخالفة مرورية متنوعة حملات مرورية _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (52216) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

21895 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

630 مخالفة السير بدون تراخيص.

9 دراجة نارية مخالفة.

30 مخالفة موقف عشوائى.

27 مخالفات شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.


الإدارة العامة للمرور

ضبط مخالفات

حملة مكبرة

الانضباط المرورى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة