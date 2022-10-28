اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:31 م
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خلال حملة أمنية.. ضبط عناصر إجرامية وبعض الهاربين من تنفيذ أحكام فى القليوبية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:07 م
خلال حملة أمنية.. ضبط عناصر إجرامية وبعض الهاربين من تنفيذ أحكام فى القليوبية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها.

ضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 35 متهم لعدد 13 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (7642) حكم قضائى متنوع.

ضبط (13) قطعة سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

يأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .


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