حياة كريمة.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد القافلة الطبية بكفر الأشقم بفاقوس

الشرقية - فريق المحافظات

اجري الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرور علي القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الأشقم بمركز فاقوس، والتي بدأت منذ صباح أمس الخميس وتستمر حتي مساء اليوم الجمعة، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، بالمتابعة المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية .

حيث قام وكيل الوزارة بمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وتفقد توقيع الكشف الطبي علي المرضي في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الروماتيزم والتأهيل، الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، أنف وأذن، الأسنان، والرمد"، وإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات اللازمة، والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليهم حتي وقت الزيارة اليوم أكثر من 850 مريض.

كما تأكد "مسعود" من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، مؤكداً علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، كما وجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وقام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاح كورونا، والكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول علي الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية.

كما أثني وكيل وزارة الصحة علي الالتزام، وعلي الروح الطيبة الموجودة بين كافة الفرق الطبية المشاركة، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.