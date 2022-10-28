حياة كريمة بالإسماعيلية: تقديم تدخلات وإجراءات حماية اجتماعية لكل المصريين

الأمير نصرى

قال الدكتور محمد أنور ترك، منسق عام حياة كريمة بالإسماعيلية: إن محور التدخلات الاجتماعية وإجراءات الحماية الاجتماعية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة لكل المصريين وخاصة قرى حياة كريمة والريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضاف الدكتور محمد أنور ترك خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن المؤسسة اتبعت نهجا فى أول المبادرة بمبادرات "وصلة خير 1 ، 2، و3" وتم توزيع نصف مليون صندوق مواد غذائية من خلالها على الأهالى بجميع قرى الريف المصرى، لافتا إلى انه أتى عقب ذلك معاش حياة كريمة الذى تقدمه المؤسسة من خلال شبكة متطوعين.

وأوضح أن المؤسسة قامت بتسديد المصروفات الدراسية للطلاب والتلاميذ الغير قادرين، وتقديم الشنطة المدرسية للغير قادرين والمستحقين، بالنجوع والقرى، مشيرا إلى أن هذا يأتى ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والخيرى ونتكاتف جميعا للوصول لأفضل استفادة ممكنة.