حياة كريمة بأسوان.. أسواق حضارية ومشروعات بنية تحتية وإسكان بكوم أمبو

أسوان – صلاح المسن

تتواصل مشروعات حياة كريمة بأنحاء قرى محافظة أسوان، ومنها قرى مركز كوم أمبو، التى تشهد مختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

وشملت المشروعات جميع مناحى الحياة من خدمات حكومية ومكاتب بريد ومدارس ووحدات صحية وملاعب رياضية ووصلات مياه ومشروعات صرف صحى ومشروعات إسكان.

مع استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من أجل تذليل العقبات وتلافى كل الملاحظات مع الاهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشىء لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

وفى قرية الكفور بمركز كوم امبو يجري تنفيذ مشروعات 2 سوق حضارى بقرية الكفورلتفريغ المدينة من العشوائيات والحد من ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات على مساحة 29 ألف م2، بالإضافة إلى إنشاء 2 مجمع مواقف سيرفيس إحداهما على مساحة 16 ألف م2 والآخر بمساحة 12 ألف فدان سعة كل منهما 240 سيارة ميكروباص لتفريغ المدينة أيضاً من مواقف السيرفيس العشوائية.

مع تحقيق أعلى معدل من انسياب الحركة المرورية، وذلك تمهيداً لإعادة تخطيط شوارعها ومداخلها ومخارجها بالشكل الحضارى الذى يليق بها كأحد أهم المقاصد السياحية والمراكز التجارية والصناعية لمحافظة أسوان، وتم البدء فى تنفيذ مشروعات لإنشاء مواقف وسويقات بقرية الكفور المتاخمة للمدينة لشرق وغرب، وتكلفة الـ4 مشروعات للأسواق والمواقف الجديدة تصل إلى 70 مليون جنيه منها قيام المحافظة بشراء الأراضى التي تم تخصيصها لهذه المشروعات بقيمة 23 مليون جنيه، بجانب 47 مليون جنيه تكلفة إنشائها وذلك يتواكب مع إعطاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة اخيرة لسائقى السيرفيس بواقع 6 أشهر لإحلال وتجديد سيارات الميكروباص بسيارات الربع نقل ( الكبود ) لتخفيف المعاناة عن المواطنين بتوفير وسائل نقل حضارية، وأيضاً لإضفاء الشكل الجمالى للمدينة.

واستمراراً للمتابعة الدورية للموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

ففي قرية فارس بمركز كوم أمبو يجري تنفيذ 12 مشروعا تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة منها مشروع إنشاء العمارات السكنية بإجمالى 6 عمارات تضم 48 وحدة سكنية ملحق بكل منها حظيرة للمواشى والطيور، بجانب مشروع إنشاء المجمع الزراعى ومجمع خدمات المواطنين بنسبة تنفيذ 95 % لكل منهم، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء نقطة الإسعاف بنسبة 85 %، ومشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى المساعد بنسبة 80%، ومشروع إنشاء لوحة كهرباء فارس بنسبة 65 % وذلك من أجل دعم منظومة الكهرباء وسد الإحتياجات الجماهيرية من خلال الإعتماد على الطاقة النظيفة المنتجة من محطة الطاقة الشمسيه بالقرية، فضلاً عن مشروع المرسى النهرى والحديقه العامة وهما ضمن مشروعات القرية الخضراء صديقة البيئة.

وفى قرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبووالتى يبلغ عدد سكانها 35,5 ألف نسمة موزعين على 5 توابع وقرى فرعية ونجوع، يجرى العمل فى كافة القرى ومنها المشروعات الجارية في قطاعات البنية الأساسية والخدمية وغيرها وفي قرية فطيرة يجري إنشاء محطة مياه فطيرة الجديدة بطاقة 34 ألف متر مكعب يوم.

كما تم تنفيذ مأمورية الرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للسيدات والفتيات بقرية الشبيكة بمركز كوم أمبو.

ويجرى العمل بشبكات الكهرباء بمركز كوم أمبو، حيث تضم الأعمال تنفيذ لوحة توزيع جهد متوسط " موزع نجع العرب بقرية حجازة " بمركز كوم أمبو، والتى ستقام داخل المبنى الذى تم تخصيصه لها بقرية نجع العرب والذى سيتكون من دورين على مساحة 600 م2 وتتكلف 14.8 مليون جنيه منها 8 ملايين إنشاءات وتجهيزات للمبنى، و6.8 مليون جنيه توريد وتركيب 17 خلية كاملة بما يساهم خدمة أهالى قرى الخور بحرى ونجع العرب والقرى المجاورة لهم ولوحة توزيع قرية الضما والكفور جهد متوسط والمقامة على مساحة 600 م2.

وفي قروي الكاجوج، المشروعات الجارية بـ13 مشروعا داخل قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبووالتى تخدم 39 ألف نسمة ويتبعها 4 قرى، لمتابعة معدلات الإنجاز المتتالية التى تشهدها مختلف القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، فى ظل قرب الانتهاء للعديد من المشروعات بقطاعات العمل العام المختلفة.

وتم إنشاء مشروع محطة رفع الصرف الصحى بالكاجوج بنسبة 100 %، وتم عمل الضغط التجريبى للخطوط، بجانب أحواض محطة المعالجة بالكاجوج بنسبة تنفيذ 93 %، وجارى العمل في إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بنسبة تنفيذ 45 %، والمجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 80 %، ومكتب البريد بسلوا قبلى، والذى تم نهوه بنسبة 100 %.

ومركز شباب عزبة على سليمان وهى أحد توابع الكاجوج بنسبة 95 %، وكذا الملعب الخامس التابع للمركز، ووحدة طب الأسرة بقرية سلوا قبلى والتي تم نهوها بنسبة 100 %، فيما جارى العمل في تطوير محطة السكة الحديد بنسبة 20 %، وجارى العمل في تطوير ورفع كفاءة مركز شباب سلوا قبلى بنسبة 70 %، بينما جارى العمل في مشروع إحلال وتجديد وحدة التضامن الإجتماعى بقرية الشبيكة أحد توابع الكاجوج بنسبة تنفيذ 40 %، فضلاً عن متابعة المشروع الخدمى بالكاجوج بنسبة تنفيذ 95 %.

ومشروع تنفيذ أعمال الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بإجمالى 3 ألاف عمود و300 عمود إضافى و72 محول، بجانب 35 كم كابلات أرضية من جملة 45 كم، والأعمال الجارية بالمبنى الإدارى لمركز شباب الشبيكة بنسبة تنفيذ 50 % متبقى الملعب الخماسى والسور.

كذلك جهود متواصلة تبذلها الجهات المختصة لتنفيذ المحاور التنموية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى" التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية فى المناطق النائية والمحرومة، حيث تنظم مديرية الشئون الصحية قوافل طبية للكشف المجانى بمركز كوم أمبووذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضاً، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.



مشروعات حياة كريمة بقري كوم امبو بمحافظة أسوان (2)



مشروعات حياة كريمة بقري كوم امبو بمحافظة أسوان (5)



مشروعات حياة كريمة بقري كوم امبو بمحافظة أسوان (6)



مشروعات حياة كريمة بقري كوم امبو بمحافظة أسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بقري كوم امبو بمحافظة أسوان (4)



مشروعات حياة كريمة بقري كوم امبو بمحافظة أسوان (1)



مشروعات حياة كريمة بقري كوم امبو بمحافظة أسوان (8)



مشروعات حياة كريمة بقري كوم امبو بمحافظة أسوان (7)