حملات نظافة وتسليك صفايات الأمطار وإزالة التعديات والإشغالات بمدن وقرى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ،" مصيف بلطيم، بيلا، دسوق، الحامول، سيدي سالم، سيدي غازي" حملات نظافة، وتسليك صفايات المطر، وازالة الاشغالات والتعديات، وتسليك خفض المنسوب وأعمال الرش والتطهير، وتقليم الاشجار، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات تنظيف وتسليك صفايات المطر، بمنطقة النرجس، للتأكد من جاهزية صفايات الأمطار، ومشروع الصرف الصحي لكسح المياه الناتجة عن الأمطار خلال موسم الشتاء .

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيبلا، حملات لرفع المخلفات والقمامة وصيانة ورفع كفاءة ورصف الطرق وإزالة التعديات على الطرق العامة والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وقرى المركز، وتم رفع أطنان من المخلفات والقمامة من نقاط التجميع بالشوارع، ونقلها إلى مصنع إعادة التدوير بمدينة بيلا.

وأشرف محمد سعيد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، وتقليم الأشجار ورفع القمامة من المنبع والمتولد اليومى ونقلها للمقلب الرئيسي، مؤكداً على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بها.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال النظافة العامة ورفع المتولد اليومى من القمامه، وتسليك خفض المنسوب وأعمال الرش والتطهير، كما تابع إزالة التعديات على المصارف بقري سد خميس والروضة حيث تم عمل حملة لإزالة تعديات بالعشش على مصرف المغربى بالغبايشه سدخميس والروضه.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية وتسوية الشوارع بالمدينة، إضافة لأعمال التجميل بقص وتهذيب الأشجار بالشوارع والميادين والمنتزهات، وكنس الشوارع والمنتزهات ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية، و تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها.

تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة نظافة مكبرة بحرم مصرف عزبة مفتاح ورفع مخلفات التطهير بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية ، ب4 جرارات زراعى، و3 سيارات، خمسه طن ولودر بالمشاركة المجتمعية واستهدفت الحملة مداخل القرية والتوابع ومناطق تجميع التراكمات للقضاء عليها وتم رفع 25 طن قمامة ، ومسح وتسوية المداخل بالإضافة إلى المتولد اليومي بشوارع قرية شباس الملح، كما يتابع استكمال العمل رفع المطابق وانشاء صفايات امطار ومراجعة المرافق استعداد للرصف امتداد شارع الغفران حتى حديقة الصفا، ووضع طبقة اسفلت سطحية.



رصف الطرق ببيلا



رصف الطرق بقرى بيلا



رفع القمامة ببيلا



رفع القمامة بقرية



جانب من رفع القمامة



تقليم الاشجار