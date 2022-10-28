حبس عاطل بتهمة حيازة سلاح نارى ومخدرات فى عين شمس

أمرت نيابة عين شمس، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق ، بتهمة حيازة سلاح ومواد مخدرة .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، فقد أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات")، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار – كمية من مخدر الكيتامين – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.