جهاز تنمية المشروعات يمول مشروعات للمرأة بـ12.9 مليار جنيه خلال 8 سنوات

كتب إسلام سعيد

يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في فعاليات الدورة 25 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربى الأفريقي والتعاون الدولى، تحت عنوان "المجتمع المدنى والتنمية المستدامة".

قالت سالى سعدة رئيس المكتب الفني بجهاز تنمية المشروعات، خلال المؤتمر، إن الجهاز ضخ تمويل قدره 12.9 مليار جنيه لمشروعات المرأة خلال 8 سنوات تم من خلالها إقامة 767.296 مشروعا صغيرا ومتناهيا، أتاحت ما يزيد على 943 ألف فرصة عمل، كما تم تدريب ما يزيد على 32 ألف سيدة وفتاة على أسس ريادة الأعمال مما يساعد على تمكينهن اقتصاديا.

أضافت أن مختلف الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة بالتعاون مع شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية وشركات التمويل بالإضافة إلى الإقراض المباشر من 33 فرعا للجهاز بكافة المحافظات فضلا عن تمويل مشروعات ريادة الأعمال، وفقًا لآلية رأس المال المخاطر، مضيفة أن الجهاز يتوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر ويقوم بالتركيز على مشروعات الإقراض الجماعى للسيدات والمرأة المعيلة وذوى الهمم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وتابعت "سعدة"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الجهاز يعمل على تقديم خدمات فنية متنوعة لتطوير مهارات المواطنين خاصة الشباب والمرأة ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع في مشروعاتهم القائمة،

يذكر أن مشاركة الجهاز فى مؤتمر الاستثمار العربى الأفريقي والتعاون الدولى تأتى تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين جهاز تنمية المشروعات واتحاد المستثمرات العرب، بهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب وخاصة المشروعات المملوكة للمرأة.