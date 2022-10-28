تنفيذ 1100 حكم قضائى فى فارسكور بدمياط

دمياط - فريق المحافظات

شنت مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة، بإشراف اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط، لتحقيق الانضباط وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وضبط الخارجين عن القانون، وذلك بدائرة مركز شرطة فارسكور، وتم التأكيد على مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط برئاسة اللواء محمد عنان مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فارسكور برئاسة الرائد أحمد موسى، والنقيب حسن نيازي رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بمركز فارسكور، من ضبط 1100 حكم قضائي متنوع ما بين مخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه ونفقات وأحكام جنائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة اللازمة حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.

يأتى ذلك في إطار الحملات المستمرة التي تشنها مديرية أمن دمياط لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.