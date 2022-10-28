تعرف على 145 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة بدار السلام فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الإنسانية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة واحدة من أهم المبادرات الاجتماعية التى استهدفت القرى الأكثر احتياجا، خاصة بالصعيد، وشملت المبادرة الرئاسية كل أوجه الرعاية للمواطن المصرى من خلال تطوير العشوائيات وإنشاء وتطوير المراكز الخدمية، حتى أن القرى أصبحت تنافس المدن من ناحية تقديم الخدمات الحكومية.

ويعد مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج واحدا من المراكز التى شملتها المبادرة من خلال 15 قطاعا خدميا و145 مشروعا موزعة على 20 قرية من قرى المركز 185 تابع.

"اليوم السابع" يقدم معلومات عن حجم المشروعات الموجودة بمبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى.. تعرف عليها.

1 - عدد القرى المستهدفة ضمن المبادرة بدار20 قرية بمركز ومدينة دار السلام.

2 - عدد التوابع للقرى المستهدفة بلغ 185 نجعا وتابعا.

3 - عدد المشروعات 145 مشروعا فى قطاعات مثل الصرف الصحى، مياه الشرب، والصحة ، الطرق ، والكهرباء ، والزراعة ، والشباب والرياضة، والتضامن ، والتعليم ، والغاز.

4 - متوسط نسب التنفيذ العام بالمشروعات التي لم يتم الانتهاء منها 63.3% .

5 - المشروعات المنتهية بنسبة 100% 38 مشروعا مختلفا.

6 - المشروعات المنتهية 5 مشروعات رى، 4 مشروعات زراعة، و11 مشروع شباب ورياضة، و6 نقاط إسعاف ، و9 وحدات صحية ، و3 مشروعات تنمية محلية.