تعرف على خدمات الرد الآلى على استفسارات الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية

أحمد إسماعيل

فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة، أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة للرد الآلى اللحظى على استفسارات المواطنين بشأن الخدمات الإلكترونية التى تقدمها قطاعات وزارة الداخلية بإستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى (Chatbot) على بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

ابرز تلك الخدمات

1-قطاع الأحوال المدنية

2-قطاع الإدارة العامة للمرور

3- قطاع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية

4- تصاريح العمل

5- خدمات الحج

6- قطاع الأدلة الجنائية

7- الاستفسارات الخاصة بالالتحاق بأكاديمية الشرطة

8- الاستفسارات الخاصة بالإلتحاق بمعهد معاونى الأمن

9-الاستفسارات الخاصة الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة

10- بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات .

11-الاستفسارات الخاصة بزيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل .

12-الإستفسارات والشكاوى الخاصة بالجهات الشرطية مقدمة الخدمات الجماهيرية الواردة عبر بوابة الوزارة الرسمية .

13- تم إدراج تلك الإستفسارات وإجاباتها على المنظومة باللغتين (العربية – الإنجليزية).