تحرير 7 محاضر لمحال تجارية فى حملة مكبرة برئاسة محافظ القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التُجار، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز والمولات والمحال التُجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، لمتابعة استقرار أسعار السلع الغذائية وعدم التلاعُب بالأسعار أو احتكار السلع، وبحضور العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، ومجدي عبد الكريم مساعد وكيل وزارة تموين القليوبية، وحمادة وهدان نائب رئيس مركز ومدينة بنها، ورضا عويس مدير الرقابة والمتابعة بالمحافظة، والدكتور حاتم عبد الحكم من الطب البيطري، وسامي رجب مراقب عام الأغذية من مديرية الصحة.

وتم المرور علي عدد من المحال والمولات التجارية والمخابز السياحية بمدينة بنها بمناطق مختلفة للتأكُد من الالتزام بأسعار السلع الغذائية وتوافرها، وتفقد المحافظ أقسام المحال واطمأن علي أسعار السلع كالأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والأجبان والتأكُد من صلاحية المنتجات، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لمحال تجارية لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ومحضر لمحل تجاري بيع مخالف للتسعيرة المقررة، ومحضر عدم مطابقة للمواصفات الفنية لمخبز سياحي يستفيد من الدعم من قبل التموين، كما تم مصادرة 5 قوارير مياه معدنية منتهية الصلاحية.

وشدد "الهجان"، علي أصحاب المحال والمولات التجارية بعدم زيادة الأسعار والالتزام بالتسعيرة المقررة وعدم احتكارهم لأي سلعة لعدم وقوعهم تحت المُساءلة القانونية، بالإضافة لضرورة الإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة وكافة بياناتها بشكل واضح للمواطنين.

كما التقى محافظ القليوبية، المواطنين أثناء تواجدهم لشراء احتياجاتهم واستمع لآرائهم عن الأسعار وعدم زيادتها وتوافرها، مبدين رضاءهم عن توافر جميع السلع الأساسية، وطالبهم بضرورة مشاركتهم في الإبلاغ عن زيادة في الأسعار أو نقص في السلع.