اليوم السابع
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تحرير 109 محاضر خلال حملات تموينية لمتابعة الأسواق بمركز ديرمواس بالمنيا

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:40 م
تحرير 109 محاضر خلال حملات تموينية لمتابعة الأسواق بمركز ديرمواس بالمنيا جانب من الحملة
المنيا - حسن عبد الغفار

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واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمتابعة الدورية والمرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والمطاعم والمحال التجارية والبدالين التموينيين والجزارين ومحلات بيع اللحوم، وذلك في إطار إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملات تموينية مكبرة على مدار أسبوع، لضبط منظومة الأسعار والرقابة على الأسواق، أسفرت تلك الحملات عن تحرير 109 محضر تمويني، تنوعت ما بين، 56 محضر تمويني لمحلات البقالة واللحوم والبدالين التموينيين والجزارين ومحلات بيع اللحوم، و53 محضر مخالفة للمخابز البلدي بقرى نزلة البدرمان وكفر خزام ودلجا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


مديرية التموين

حملات تموينية

تخرير مخالفات

اخبار المنيا

مخافظة المنيا



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