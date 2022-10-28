اليوم السابع
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تحريات المباحث تكشف ملابسات انقلاب سيارة بترعة المريوطية ومصرع سائق فى الجيزة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:57 م
تحريات المباحث تكشف ملابسات انقلاب سيارة بترعة المريوطية ومصرع سائق فى الجيزة ترعة المريوطية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع سائق في حادث انقلاب سيارة بترعة المريوطية، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وانقلابها بترعة المريوطية، حيث تعرض السائق للغرق.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا صحة التحريات، وتم انتشال جثة السائق، والسيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت التصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين سقوط سيارة ميكروباص بالترعة، مما أسفر عن مصرع سائقها.

تم انتشال الجثة والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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