بداية من الغد.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 109 رحلات دولية أسبوعية من 12 دولة

يستقبل مطار مرسي علم الدولى، بداية من غد، السبت، وحتي الجمعة المقبلة، 109 رحلة طيران دولية، تصل من 12 دولة أوروبية، و3 رحلات داخلية، حيث تقوم السلطات المختصة داخل المطار بتسهيل إجراءات الوصول لهم ونقلهم للفنادق والمنتجعات السياحية المختلفة فى مرسى علم لقضاء الإجازات.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسي علم الدولي الأسبوعية، أن تصل ال 109 رحلة أسبوعية للمطار من 12 دولة أوربية بينها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و20 من المطارات الإيطالية.

كما يستقبل المطار خلال الأسبوع 22 رحلة من ألمانيا، و 30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا و2 من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا ورحلة من ليتوانيا.

من جانبه، أكد أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن التدفق السياحي الأوروبي يتصاعد إلى المقاصد السياحية المصرية بقوة، وخاصة الغردقة ومرسي علم وشرم الشيخ، موضحا أن السياحة الألمانية قلب أوروبا تسجل أعلي معدلات وصول للغردقة، وكذلك فى مرسي علم أكثر وصول أسبوعي للتشيك.

كما أكد الخبير السياحى أن مصر تعتبر أرخص واجهة سياحية فى التوقيت الحالى بالنسبة للسياحة الأوروبية وخاصة المانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية المختلفة التي تشهد موجة غلاء بسبب الخرب الروسية الأوكرانية.